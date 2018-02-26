Посол США начал визит в Казань с игры на пианино

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман прибыл в Казань с двухдневным визитом.
Хотя его официальная программа начинается в понедельник, как стало известно корреспонденту ТАСС, накануне вечером он уже прогулялся по городу и даже исполнил несколько произведений на пианино вместе с местными музыкантами в кафе "Циферблат".
Как сообщили в пресс-службе посольства, в рамках визита в Казань дипломат осмотрит Казанскую ТЭЦ-3, оснащённую газотурбинной установкой производства американской компании General Electric, а также посетит особую экономическую зону "Иннополис" и некоторые высшие учебные заведения Казани.
Программа поездки предусматривает встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, встречи с представителями правительства Республики Татарстан, бизнес-сообщества региона, со студентами и преподавателями высших учебных заведений Казани.