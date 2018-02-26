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Посол США начал визит в Казань с игры на пианино

Общество
26 февраля, 12:01 UTC+3

В рамках визита Джон Хантсман осмотрит Казанскую ТЭЦ-3, а также посетит особую экономическую зону "Иннополис"

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Посол США Джон Хантсман играет на фортепиано в тайм-кафе "Циферблат", Казань
Посол США Джон Хантсман играет на фортепиано в тайм-кафе "Циферблат", Казань
Посол США Джон Хантсман играет на фортепиано в тайм-кафе "Циферблат", Казань
© Егор Алеев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй
Посол США Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй
Посол США Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
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Посол США Джон Хантсман играет на фортепиано в тайм-кафе "Циферблат", Казань
© Егор Алеев/ТАСС
Посол США Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман прибыл в Казань с двухдневным визитом.

Хотя его официальная программа начинается в понедельник, как стало известно корреспонденту ТАСС, накануне вечером он уже прогулялся по городу и даже исполнил несколько произведений на пианино вместе с местными музыкантами в кафе "Циферблат".

Как сообщили в пресс-службе посольства, в рамках визита в Казань дипломат осмотрит Казанскую ТЭЦ-3, оснащённую газотурбинной установкой производства американской компании General Electric, а также посетит особую экономическую зону "Иннополис" и некоторые высшие учебные заведения Казани.

Программа поездки предусматривает встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, встречи с представителями правительства Республики Татарстан, бизнес-сообщества региона, со студентами и преподавателями высших учебных заведений Казани. 

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