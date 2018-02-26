На обновление материально-технической базы колледжей планируется выделить 1,48 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки планирует распределить почти 1,5 млрд рублей в форме грантов на модернизацию материально-технического обеспечения колледжей в текущем году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ "О внесении изменений в государственную программу "Развитие образования", который опубликован в понедельник.

"Изменения в Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ "Развитие образования" обусловлены предоставлением в 2018 году из федерального бюджета бюджетных ассигнований на обновление и модернизацию материально-технической базы в размере 1,48 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в записке.

Там также уточняется, что предоставление грантов будет осуществляться на конкурсной основе. "Обязательным условием конкурсного отбора является софинансирование проекта из средств субъекта РФ, на территории которого находится получатель гранта. Участником конкурса может быть государственная профессиональная образовательная организация... Размер гранта будет определяться в соответствии с запрашиваемым размером, указанным в заявке", - отмечается в записке.

Реализация проекта позволит обновить и модернизировать материально-техническую базу колледжей, подчеркивается в документе.