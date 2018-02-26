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Прием заявок на участие в премии ТЭФИ откроется 1 марта

Общество
26 февраля, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Он продлится до 31 мая

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в премии ТЭФИ-2018, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, начнется 1 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премии.

"Прием заявок на конкурс в 2018 году продлится до 18:00 31 мая 2018 года",- говорится в сообщении.

В конкурсе принимают участие производители телевизионных программ - теле- и кинокомпании, телеканалы, студии, продюсерские центры и объединения, телепроекты которых транслировалось в эфире общенациональных телеканалов с охватом территории вещания более половины субъектов Российской Федерации либо половины населения РФ. Премьерный эфир подаваемой работы должен состояться в период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года.

Премия ТЭФИ-2018 будет вручена в 33 номинациях - в 14 номинациях "Дневного эфира" и в 19 - "Вечернего прайма".

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

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