Прием заявок на участие в премии ТЭФИ откроется 1 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в премии ТЭФИ-2018, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, начнется 1 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премии.

"Прием заявок на конкурс в 2018 году продлится до 18:00 31 мая 2018 года",- говорится в сообщении.

В конкурсе принимают участие производители телевизионных программ - теле- и кинокомпании, телеканалы, студии, продюсерские центры и объединения, телепроекты которых транслировалось в эфире общенациональных телеканалов с охватом территории вещания более половины субъектов Российской Федерации либо половины населения РФ. Премьерный эфир подаваемой работы должен состояться в период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года.

Премия ТЭФИ-2018 будет вручена в 33 номинациях - в 14 номинациях "Дневного эфира" и в 19 - "Вечернего прайма".

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.