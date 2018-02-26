Совет судей РФ: судьи не должны бегать с повестками за участниками гражданских споров

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российское гражданское общество уже достаточно развито, чтобы суды продолжали рассылать повестки участникам споров по гражданским делам по почте. Такое мнение высказал председатель Совета судей РФ, секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на заседании Совета при президенте РФ по правам человека по поводу внесенного в Госдуму законопроекта об изменениях процессуального законодательства.

Принятый в первом чтении законопроект Верховного суда предлагает переложить обязанность получать информацию о месте и времени рассмотрения гражданского спора с судей на участников процесса. "Пришло время отходить от пережитков прошлого, связанного с патернализмом государства во всех сферах общественной жизни. Российское гражданское общество, на наш взгляд, уже достаточно зрелое, для того, чтобы принимать меры к защите своих прав в суде", - подчеркнул Момотов.

Он напомнил, что "гражданский процесс - это сфера частных интересов", что означает, что именно его стороны должны ответственно относиться к происходящему и принимать меры, необходимые для победы в споре. Законопроект предлагает вместо рассылки повесток по почте информировать участников о дате и времени судебного заседания через интернет не позднее чем за 15 дней до даты рассмотрения.

"Участникам процесса не нужно будет ждать, когда извещение дойдет до них по почте. Кстати, именно почтовые извещения являются наиболее рискованными - не секрет, что они нередко не поступают к участникам судебного процесса по техническим причинам, из-за ошибки почтальона или доходят с большой задержкой. Причем извещение иногда поступает накануне заседания и не остается времени для подготовки явки в суд", - отметил Момотов.

"Размещение информации на сайте суда позволит участвующим в деле в любое время из любой точки страны оперативно получать информацию о движение дела", - подчеркнул он. Кроме того, это "позволит бороться с действиями недобросовестных участников процесса, которые сознательно уклоняются от получения судебных извещений".

Отвечая на замечание о том, что не все граждане имеют возможность пользоваться интернетом, Момотов заметил, что "в законопроекте предоставлено право заявить ходатайство о направлении извещения по почте, если нет доступа в интернет".

"Кроме того, проектом предусмотрено, что в обязательном порядке направляется копия определения суда о принятии иска к производству, в котором должны быть указаны контактные данные и телефоны суда, по которым можно в любой момент получить информацию о движении дела", - добавил Момотов.

По его словам, все предлагаемые Верховным судом изменения в той или иной мере уже апробированы на практике и участники судебных разбирательств давно получают информацию через сайты судов.