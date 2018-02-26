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Первый канал прокомментировал слова Якубовича о "Поле чудес"

Общество
26 февраля, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В пресс-службе Первого канала уточнили, что цитата ведущего была вырвана журналистами из контекста

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ведущий "Поля Чудес" Леонид Якубович никогда не называл гостей своей программы шизофрениками, его цитаты были вырваны из контекста. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Цитата Леонида Якубовича была вырвана журналистами из контекста и относилась вовсе не к оценке игроков, а тому, как Якубович работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение", - сказала собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведущий программы назвал игру по угадыванию слов "шизофренией".

В пресс-службе привели полную цитату Якубовича.

"Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?". И еще я им говорю - это уже не секрет давным-давно - я говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым - здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите - так это обморок. Вот и все, давайте про это!", - сказал Якубович.

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