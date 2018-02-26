Аномальные для Европы морозы парализовали работу транспорта и детских учреждений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Европа в понедельник оказалась во власти аномальных морозов и снегопадов, которые привели к отменам и задержкам авиарейсов, многочисленным ДТП на дорогах и закрытию общественных учреждений, прежде всего школ и детских садов.

Как сообщила Германская метеослужба, минувшая ночь стала самой холодной в ФРГ за эту зиму. На высшей точке страны - горе Цугшпитце - была зарегистрирована температура до минус 27 градусов по Цельсию. По Германии столбик термометра показывал минус 10-15 градусов. Прежде всего, во власти холодов оказались федеральные земли Тюрингия и Саксония на востоке ФРГ, Бавария (юго-восток страны), Баден-Вюртемберг (юго-запад). На севере Германии было теплее, но серьезные проблемы создал снегопад. По данным экспертов, минусовые температуры, в первую очередь, в Альпах и на востоке ФРГ продержатся до среды.

Отмена рейсов

В Бремене из-за гололедицы и снегопада было отменено около 10 рейсов, несколько самолетов были перенаправлены в Ганновер. Непогода привела также к аннулированию и задержкам полетов в других европейских странах. Так, около двух десятков рейсов было отменено в аэропорту Стокгольма - Арланда - из-за сильного снегопада на восточном побережье Швеции. Как сообщили ТАСС в компании Swedavia, обслуживающей воздушную гавань, было аннулировано около 20 полетов.

Дорожное управление обратилось к автомобилистам с просьбой не пользоваться трассой Е4 к северу от Стокгольма: там из-за снега и гололеда 19 машин попали в ДТП, вызвав полную остановку движения. Непогода привела к сбою и в работе железнодорожного транспорта. Как сообщило агентство ТТ, в воздушной гавани города Кальмар на юге страны также отмечены задержки рейсов по причине снегопада.

Британская авиакомпания British Airways отменила по меньшей мере 36 полетов из лондонского аэропорта Хитроу в связи с тяжелыми погодными условиями. "Мы сожалеем, что погодные условия, вероятно, приведут к некоторым задержкам и нарушению нашего расписания", - говорится в обращении авиаперевозчика. В аэропорту Хитроу заявили, что не ожидают серьезных сбоев в работе воздушной гавани, однако рекомендовали пассажирам проверять расписание рейсов перед отъездом в аэропорт.

Британская метеорологическая служба предупредила о понижении температуры воздуха в ночное время в некоторых районах страны до минус 8 градусов Цельсия. При этом ожидаются снегопады, которые могут повлиять на работу транспортной инфраструктуры. Коммунальные службы британской столицы обработали улицы реагентами, поскольку в течение сегодняшнего дня в Лондоне шел снег.

Премьер попал в ДТП

Как сообщила шведская газета The Local, в понедельник в ДТП близ Стокгольма из-за сильной метели попал автомобиль, в котором ехал премьер-министр страны Стефан Лёвен. "Был поврежден корпус автомобиля, но никто не пострадал", - процитировало издание представителя шведских служб безопасности Карла Мелина.

По данным издания, премьер-министр направлялся в город Уппсала, расположенный в 70 км к северу от столицы. В условиях сильной метели транспортное средство врезалось в придорожное ограждение. Вскоре после инцидента на место аварии был вызван другой автомобиль, на котором глава кабмина добрался до пункта назначения, уточняет газета.

Италия под снегом

Итальянская столица проснулась в понедельник под слоем снега практически во всех районах, включая центр. В связи с непогодой, вызванной холодным сибирским циклоном, в Риме были закрыты школы и детские сады.

Как указало агентство ANSA, решение закрыть учебные заведения было принято накануне местными властями в связи с прогнозами снегопада. Слой снежного покрова достиг 5 см, и при температуре около 0 градусов он не тает, что создает серьезные проблемы на дорогах. В движении пригородных поездов наблюдались серьезные перебои. Задержки авиарейсов были зарегистрированы в столичных аэропортах.

Городская администрация объявила о чрезвычайном совещании для определения дальнейших действий в целью обеспечения жизнедеятельности города. К расчистке снега в итальянской столице были привлечены военные. Одновременно мэрия обратилась к жителям без необходимости не покидать свои дома. Снег в Риме - явление достаточно редкое и обычно, несмотря на неудобства, приносит много радости детям, а также туристам, которые имеют редкую возможность запечатлеть столичные достопримечательности в необычном виде. Последний раз снегопад в Риме был в 2012 году и тоже в феврале.

Апеннины в тисках "сибирского бурана"

Школы были закрыты в понедельник и во многих других городах, как вокруг Рима, так и других регионах. Снег выпал минувшей ночью даже в южных областях - Кампании, Апулии и Калабрии. Все это связано с большими затруднениями для коммунальных служб, не привыкших к такому природному явлению. Рекордно низкие температуры установились на севере Апеннин, где снегопады сопровождаются сильнейшими порывами ветра.

Так, температуры до минус 16 градусов по Цельсию были зарегистрированы в северной области Пьемонт, минусовые температуры отмечены на острове Сардиния. Ночные температуры до минус 14 градусов установились в центре Апеннин. Порывы ветра "Бора" на северо-востоке Италии достигают 130 км/ч.

В целом такая ситуация не стала неожиданностью для жителей, поскольку метеослужбы еще несколько дней назад прогнозировали аномальное похолодание, которое принес на Апеннины "сибирский буран".

Редкие заморозки во Франции

Необычайно редкие для февраля заморозки установились в большинстве регионов Франции. Холодный фронт, который по утверждению французских синоптиков пришел из Сибири, получил неофициальное название "Москва-Париж". По словам метеорологов, в минувшие субботу и воскресенье в некоторых регионах столбики термометров уже опустились на 7 градусов ниже нормы для этого времени.

Однако, как отметили в национальной метеорологической службе Météo-France, самыми холодными днями за всю нынешнюю зиму станут предстоящие вторник и среда. Синоптики прогнозируют, что в ряде северных регионов температура может опуститься до минус 18 градусов Цельсия, а в горах - до минус 25. Снижение температурных показателей будет также сопровождаться пронизывающим ветром. Спастись от холодов сможет только юго-восток страны и Корсика.

Согласно информации французских властей, в 37 из 95 департаментов республики активирован план "Большой холод", который предусматривает открытие дополнительных пунктов неотложной помощи бездомным. Кроме того, в эти дни усилены полицейские патрули. Рейды осуществляют и общественные организации, а также бригады скорой помощи. Власти страны призывают жителей не оставаться равнодушными в случае, если они заметят, что кто-то нуждается в помощи. Их просят незамедлительно сообщать об этом по бесплатному единому номеру "115".

Несмотря на принятие срочных мер, заморозки уже стали причиной гибели двух бездомных - 35-летнего жителя города Валанс (департамент Дром, юго-восток Франции) и 62-летнего мужчины, который жил в палатке в лесу в департаменте Ивелин. В местных префектурах подтвердили, что оба они умерли в результате обморожения.

Как сообщил в воскресенье в интервью радиостанции Europe 1, телеканалу CNews и газете Eco глава МВД Жерар Колон, "всем префектам французских городов были направлены инструкции с мерами, которые они должны принять для защиты населения в предстоящие холода, в особенности тех, у кого нет жилья".

Сложная ситуация на Балканах

Непогода парализовала не только север, запад и юг, но и восток Европы. Снегопад в центральной части Сербии привел к отмене и задержкам авиарейсов из белградского аэропорта Никола Тесла. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, были отменены рейсы Белград - Рим и Белград - Салоники. Согласно данным центрального табло в здании аэропорта, начиная с раннего утра понедельника с опозданием более чем на 20 минут отправлены 12 рейсов.

Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Загреба им. Франьо Туджмана из-за снегопадов в Хорватии. Там на три часа и более задержали пять рейсов в Цюрих и Мюнхен, свыше 10 рейсов вылетели с задержкой более чем на 20 минут. На 1 час и 19 минут позже вылетел самолет "Аэрофлота" рейсом Москва - Загреб.

Циклон, накрывший Балканы, помимо затруднения авиасообщения, вызвал многочисленные аварии на дорогах. Серьезное ДТП произошло на юге Сербии, в аварии с рейсовым автобусом у города Нови-Пазар погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы. Еще одно серьезное ДТП произошло в Хорватии: здесь лоб в лоб столкнулись грузовик и пассажирский автобус, тяжелые травмы получили 17 человек, два человека - водители автобуса и грузовика - находятся в критическом состоянии.

Из-за множества небольших аварий на автотрассах региона наблюдались серьезные пробки. Транспортное сообщение в Белграде, Загребе, Сараево и Подгорице было серьезно затруднено. Автосоюзы Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины выпустили предупреждения для автомобилистов, призывая их управлять транспортными средствами с особенной осторожностью. Наибольшие проблемы для автотранспорта наблюдались в горных районах Балканского региона (юг Сербии, восток Черногории, центральная часть Боснии, запад Хорватии).

Генеральный мэр румынской столицы Габриела Фиря распорядилась закрыть бухарестские детские сады, школы и лицеи в понедельник и вторник по причине неблагоприятных метеоусловий. Национальная администрация метеорологии предупредила, что в столице и еще 27 уездах юго-восточной части Румынии с 03:00 (04:00 мск) с понедельника будет введен "оранжевый код" пониженных температур как в ночное, так и в в дневное время. Отмечается, что "температуры будут сравнимы с рекордными значениями для этого периода", а также будет сильный снегопад и метель. Согласно ведомству, столбик термометра может опуститься до минус 22 градусов Цельсия, а "порывы ветра усилят ощущение холода". В принятой в стране системе предупреждений "оранжевый код" является предпоследним по опасности и означает метеоявления повышенной интенсивности.

Жертвы холодов

Как сообщила польская полиция, свыше 45 человек стали жертвами холодов в Польше за текущую зиму. В ноябре прошлого года от переохлаждения погибли два человека, в декабре - 14, в январе этого года - 12, а в феврале - 18. В прошлом году к наступлению весны полиция сообщила о 28 погибших за весь зимний сезон.

В конце минувшей недели на республику также обрушились морозы. Столбики термометров в последние несколько дней ночью опускаются ниже 20 градусов, а днем держатся на уровне минус 10. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней морозы не отступят.