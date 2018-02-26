Аномальные для Европы морозы парализовали работу транспорта и детских учреждений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Европа в понедельник оказалась во власти аномальных морозов и снегопадов, которые привели к отменам и задержкам авиарейсов, многочисленным ДТП на дорогах и закрытию общественных учреждений, прежде всего школ и детских садов.
Как сообщила Германская метеослужба, минувшая ночь стала самой холодной в ФРГ за эту зиму. На высшей точке страны - горе Цугшпитце - была зарегистрирована температура до минус 27 градусов по Цельсию. По Германии столбик термометра показывал минус 10-15 градусов. Прежде всего, во власти холодов оказались федеральные земли Тюрингия и Саксония на востоке ФРГ, Бавария (юго-восток страны), Баден-Вюртемберг (юго-запад). На севере Германии было теплее, но серьезные проблемы создал снегопад. По данным экспертов, минусовые температуры, в первую очередь, в Альпах и на востоке ФРГ продержатся до среды.
В Бремене из-за гололедицы и снегопада было отменено около 10 рейсов, несколько самолетов были перенаправлены в Ганновер. Непогода привела также к аннулированию и задержкам полетов в других европейских странах. Так, около двух десятков рейсов было отменено в аэропорту Стокгольма - Арланда - из-за сильного снегопада на восточном побережье Швеции. Как сообщили ТАСС в компании Swedavia, обслуживающей воздушную гавань, было аннулировано около 20 полетов.
Дорожное управление обратилось к автомобилистам с просьбой не пользоваться трассой Е4 к северу от Стокгольма: там из-за снега и гололеда 19 машин попали в ДТП, вызвав полную остановку движения. Непогода привела к сбою и в работе железнодорожного транспорта. Как сообщило агентство ТТ, в воздушной гавани города Кальмар на юге страны также отмечены задержки рейсов по причине снегопада.
Британская авиакомпания British Airways отменила по меньшей мере 36 полетов из лондонского аэропорта Хитроу в связи с тяжелыми погодными условиями. "Мы сожалеем, что погодные условия, вероятно, приведут к некоторым задержкам и нарушению нашего расписания", - говорится в обращении авиаперевозчика. В аэропорту Хитроу заявили, что не ожидают серьезных сбоев в работе воздушной гавани, однако рекомендовали пассажирам проверять расписание рейсов перед отъездом в аэропорт.
Британская метеорологическая служба предупредила о понижении температуры воздуха в ночное время в некоторых районах страны до минус 8 градусов Цельсия. При этом ожидаются снегопады, которые могут повлиять на работу транспортной инфраструктуры. Коммунальные службы британской столицы обработали улицы реагентами, поскольку в течение сегодняшнего дня в Лондоне шел снег.
Как сообщила шведская газета The Local, в понедельник в ДТП близ Стокгольма из-за сильной метели попал автомобиль, в котором ехал премьер-министр страны Стефан Лёвен. "Был поврежден корпус автомобиля, но никто не пострадал", - процитировало издание представителя шведских служб безопасности Карла Мелина.
По данным издания, премьер-министр направлялся в город Уппсала, расположенный в 70 км к северу от столицы. В условиях сильной метели транспортное средство врезалось в придорожное ограждение. Вскоре после инцидента на место аварии был вызван другой автомобиль, на котором глава кабмина добрался до пункта назначения, уточняет газета.
Итальянская столица проснулась в понедельник под слоем снега практически во всех районах, включая центр. В связи с непогодой, вызванной холодным сибирским циклоном, в Риме были закрыты школы и детские сады.
Как указало агентство ANSA, решение закрыть учебные заведения было принято накануне местными властями в связи с прогнозами снегопада. Слой снежного покрова достиг 5 см, и при температуре около 0 градусов он не тает, что создает серьезные проблемы на дорогах. В движении пригородных поездов наблюдались серьезные перебои. Задержки авиарейсов были зарегистрированы в столичных аэропортах.
Городская администрация объявила о чрезвычайном совещании для определения дальнейших действий в целью обеспечения жизнедеятельности города. К расчистке снега в итальянской столице были привлечены военные. Одновременно мэрия обратилась к жителям без необходимости не покидать свои дома. Снег в Риме - явление достаточно редкое и обычно, несмотря на неудобства, приносит много радости детям, а также туристам, которые имеют редкую возможность запечатлеть столичные достопримечательности в необычном виде. Последний раз снегопад в Риме был в 2012 году и тоже в феврале.
Школы были закрыты в понедельник и во многих других городах, как вокруг Рима, так и других регионах. Снег выпал минувшей ночью даже в южных областях - Кампании, Апулии и Калабрии. Все это связано с большими затруднениями для коммунальных служб, не привыкших к такому природному явлению. Рекордно низкие температуры установились на севере Апеннин, где снегопады сопровождаются сильнейшими порывами ветра.
Так, температуры до минус 16 градусов по Цельсию были зарегистрированы в северной области Пьемонт, минусовые температуры отмечены на острове Сардиния. Ночные температуры до минус 14 градусов установились в центре Апеннин. Порывы ветра "Бора" на северо-востоке Италии достигают 130 км/ч.
В целом такая ситуация не стала неожиданностью для жителей, поскольку метеослужбы еще несколько дней назад прогнозировали аномальное похолодание, которое принес на Апеннины "сибирский буран".
Необычайно редкие для февраля заморозки установились в большинстве регионов Франции. Холодный фронт, который по утверждению французских синоптиков пришел из Сибири, получил неофициальное название "Москва-Париж". По словам метеорологов, в минувшие субботу и воскресенье в некоторых регионах столбики термометров уже опустились на 7 градусов ниже нормы для этого времени.
Однако, как отметили в национальной метеорологической службе Météo-France, самыми холодными днями за всю нынешнюю зиму станут предстоящие вторник и среда. Синоптики прогнозируют, что в ряде северных регионов температура может опуститься до минус 18 градусов Цельсия, а в горах - до минус 25. Снижение температурных показателей будет также сопровождаться пронизывающим ветром. Спастись от холодов сможет только юго-восток страны и Корсика.
Согласно информации французских властей, в 37 из 95 департаментов республики активирован план "Большой холод", который предусматривает открытие дополнительных пунктов неотложной помощи бездомным. Кроме того, в эти дни усилены полицейские патрули. Рейды осуществляют и общественные организации, а также бригады скорой помощи. Власти страны призывают жителей не оставаться равнодушными в случае, если они заметят, что кто-то нуждается в помощи. Их просят незамедлительно сообщать об этом по бесплатному единому номеру "115".
Несмотря на принятие срочных мер, заморозки уже стали причиной гибели двух бездомных - 35-летнего жителя города Валанс (департамент Дром, юго-восток Франции) и 62-летнего мужчины, который жил в палатке в лесу в департаменте Ивелин. В местных префектурах подтвердили, что оба они умерли в результате обморожения.
Как сообщил в воскресенье в интервью радиостанции Europe 1, телеканалу CNews и газете Eco глава МВД Жерар Колон, "всем префектам французских городов были направлены инструкции с мерами, которые они должны принять для защиты населения в предстоящие холода, в особенности тех, у кого нет жилья".
Непогода парализовала не только север, запад и юг, но и восток Европы. Снегопад в центральной части Сербии привел к отмене и задержкам авиарейсов из белградского аэропорта Никола Тесла. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, были отменены рейсы Белград - Рим и Белград - Салоники. Согласно данным центрального табло в здании аэропорта, начиная с раннего утра понедельника с опозданием более чем на 20 минут отправлены 12 рейсов.
Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Загреба им. Франьо Туджмана из-за снегопадов в Хорватии. Там на три часа и более задержали пять рейсов в Цюрих и Мюнхен, свыше 10 рейсов вылетели с задержкой более чем на 20 минут. На 1 час и 19 минут позже вылетел самолет "Аэрофлота" рейсом Москва - Загреб.
Циклон, накрывший Балканы, помимо затруднения авиасообщения, вызвал многочисленные аварии на дорогах. Серьезное ДТП произошло на юге Сербии, в аварии с рейсовым автобусом у города Нови-Пазар погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы. Еще одно серьезное ДТП произошло в Хорватии: здесь лоб в лоб столкнулись грузовик и пассажирский автобус, тяжелые травмы получили 17 человек, два человека - водители автобуса и грузовика - находятся в критическом состоянии.
Из-за множества небольших аварий на автотрассах региона наблюдались серьезные пробки. Транспортное сообщение в Белграде, Загребе, Сараево и Подгорице было серьезно затруднено. Автосоюзы Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины выпустили предупреждения для автомобилистов, призывая их управлять транспортными средствами с особенной осторожностью. Наибольшие проблемы для автотранспорта наблюдались в горных районах Балканского региона (юг Сербии, восток Черногории, центральная часть Боснии, запад Хорватии).
Генеральный мэр румынской столицы Габриела Фиря распорядилась закрыть бухарестские детские сады, школы и лицеи в понедельник и вторник по причине неблагоприятных метеоусловий. Национальная администрация метеорологии предупредила, что в столице и еще 27 уездах юго-восточной части Румынии с 03:00 (04:00 мск) с понедельника будет введен "оранжевый код" пониженных температур как в ночное, так и в в дневное время. Отмечается, что "температуры будут сравнимы с рекордными значениями для этого периода", а также будет сильный снегопад и метель. Согласно ведомству, столбик термометра может опуститься до минус 22 градусов Цельсия, а "порывы ветра усилят ощущение холода". В принятой в стране системе предупреждений "оранжевый код" является предпоследним по опасности и означает метеоявления повышенной интенсивности.
Как сообщила польская полиция, свыше 45 человек стали жертвами холодов в Польше за текущую зиму. В ноябре прошлого года от переохлаждения погибли два человека, в декабре - 14, в январе этого года - 12, а в феврале - 18. В прошлом году к наступлению весны полиция сообщила о 28 погибших за весь зимний сезон.
В конце минувшей недели на республику также обрушились морозы. Столбики термометров в последние несколько дней ночью опускаются ниже 20 градусов, а днем держатся на уровне минус 10. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней морозы не отступят.