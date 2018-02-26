Книгу патриарха Кирилла "Мысли на каждый день года" выпустили в Болгарии

СОФИЯ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Официальная презентации книги Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла "Мысли на каждый день года", выпущенной накануне его визита в Болгарию, прошла в понедельник в болгарской столице. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, церемония с участием представителей Болгарской Православной церкви (БПЦ), российских дипломатов состоялась в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии.

"С книгой, которая вобрала в себя цитаты из статей и проповедей патриарха Кирилла, теперь на своем родном языке могут познакомиться наши православные болгарские братья. Примечательно и особенно приятно, что презентация издания проходит в преддверии чествования нашего общего праздника - 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. На этих мероприятиях будет присутствовать Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, которого мы все ждем с нетерпением, - отметил посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

"Вековая связь между нашими братскими народами остается неразрывной и сегодня, я убежден, что заслуга в этом, во многом, принадлежит праведным и смиренным деятелям наших сестринских православных церквей. Надеюсь, что книга "Мысли на каждый день года" поможет многим найти ответы на свои вопросы, через мудрое пастырское слово святейшего патриарха Кирилла", - сказал российский дипломат.

Настоятель Русской церкви в Софии архимандрит Филипп сообщил, что книга была подготовлена к печати по инициативе протойерея БПЦ Йоана Карамихалева, который и стал ее переводчиком. "Это издание состоялось для того, чтобы ознакомить верующих БПЦ и болгарское общество с проповедническим даром святейшего патриарха Кирилла, одного из самых видных проповедников современной православной церкви. Мы уверены, что его визит принесет много добра и укрепит взаимные отношения между нашими государствами и нашими церквями".

Болгарское издание книги патриарха Кирилла было осуществлено при участии Подворья РПЦ в Софии.

После презентации книги в РКИЦ состоялся концерт старейшего в России Московского Синоидального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

О визите патриарха Кирилла

Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Болгарию пройдет со 2 по 4 марта. В его программу включено посещение вершины Шипка и участие в мероприятиях посвященных 140-летию подписания Сан-Стефанского мирного договора и освобождения Болгарии от турецкого ига. В патриаршем соборе Святого Александра Невского в Софии состоится совместная литургия патриарха Неофита и патриарха Кирилла.