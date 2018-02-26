Отец якобы похищенной в Вене девочки заявил, что переезд ребенка в Ливан одобрен матерью

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова получила ответ на запрос в связи с предполагаемым похищением в Австрии трехлетней девочки из России. Как сообщается в понедельник на сайте детского омбудсмена, установлено, что отец девочки, который перевез ребенка в Ливан, сам известил российское посольство в этой стране о ее местонахождении, заявив, что переезд дочери был заранее согласован с ее матерью.

"В консульском отделе МИД РФ сообщили, что отец ребенка - гражданин РФ - в инициативном порядке известил сотрудников посольства России в Ливане о местонахождении девочки. Кроме того, по словам отца, переезд дочери был согласован с матерью и связан с необходимостью пребывания ребенка по состоянию здоровья в теплом климате", - говорится в сообщении. Отмечается, что в середине февраля сотрудник посольства проверил условия, в которых проживает девочка. "Установлено, что она проживает в хороших условиях, в отдельной комнате и находится под присмотром русскоговорящей няни", - сообщается на сайте омбудсмена.

Как добавили в аппарате омбудсмена, до конца месяца родители девочки проведут встречу в консульском отделе посольства РФ в Бейруте. "Вместе с тем, российские дипломаты находятся в тесном взаимодействии с адвокатом матери и до конца месяца назначена встреча всех участников процесса в консульском отделе посольства РФ в Бейруте. Сотрудники российского посольства пояснили, что урегулирование вопросов, связанных с определением места проживания несовершеннолетних граждан Российской Федерации, в том числе, находящихся с одним из родителей за рубежом, следует решать в установленном законодательством порядке", - отмечается в сообщении.

13 февраля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка в Вене. "Не позднее 28 декабря 2017 года неизвестные лица вступили в преступный сговор и похитили малолетнюю гражданку Российской Федерации из номера отеля, расположенного в Вене", - говорилось в сообщении СК.

В то же время в Управлении полиции Вены ТАСС сообщили, что австрийская полиция не проводит расследования по обращению гражданки РФ в связи с предполагаемым похищением ребенка ввиду отсутствия состава преступления и передала дело российским властям в начале этого года.

"Мать ребенка 30 декабря прошлого года обратилась в полицию Вены и сообщила, что ее ребенок вместе с отцом уехали в неизвестном направлении. В связи с тем, что данный факт не является для нас составом преступления, мы только составили рапорт об обращении", - заявила в беседе с ТАСС представитель полиции Ирина Штайрер, отметив, что в данном случае речь шла об обращении частного лица, а не об официальном обвинении, то есть матери ребенка в частном порядке следовало самой обращаться в районный суд и заявить о пропаже дочери.