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Победители международного чемпионата WorldSkills смогут получить 1,5 млн рублей

Общество
26 февраля, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

За второе место предусмотрен приз в размере 1 млн рублей, за третье - в размере 750 тыс. рублей

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Победителям международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills планируют выплачивать по 1,5 млн рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, которое опубликовано в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Размер поощрения победителям, призерам и тренерам международного чемпионата по профессиональному мастерству "WorldSkills Competition": 1,5 млн рублей - за золотую медаль; 1 млн рублей - за серебряную медаль; 750 тыс. рублей - за бронзовую медаль; 350 тыс. рублей - за "Медальон за профессионализм", - говорится в проекте закона.

Также планируется выплачивать поощрение по итогам соревнований по стандартам WorldSkills в Европе - EuroSkills. Размер поощрения за золотую медаль составит 800 тыс. рублей, за серебряную - 600 тыс., за бронзовую - 400 тыс., за "Медальон за профессионализм" - 200 тыс.

Кроме того, предполагается поощрение за участие в национальном чемпионате WorldSkills. Так, за золотую медаль оно составит 150 тыс. рублей, за серебряную - 125 тыс., за бронзовую - 100 тыс.

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