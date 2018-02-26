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В Болгарии ликвидируют последствия снегопада и готовятся к морозам

Общество
26 февраля, 23:26 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 26, февраля. /ТАСС

По данным метеорологов в понедельник на территории страны выпало от 20 до 40 см снега, из-за сильного ветра образовалось множество сугробов

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СОФИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Снегопад, мороз и сильный ветер обрушились в понедельник на Болгарию и привели к многочисленным авариям на линиях электропередач и дорогах стран.

Как сообщает Агентство дорожной инфраструктуры, "из-за сильного ветра и нулевой видимости в настоящее время ограничено движение транспорта по автомагистрали "Фракия" в районе города Бургас и другим дорогам страны".

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Агентство БГНЕС информирует, что в софийском аэропорту задержано множество авиарейсов. Без электроэнергии, из-за обрыва проводов, не выдержавших тяжести снега, в разных районах страны находятся тысячи абонентов электрораспределительных компаний. В десятках школ до начала марта отменены учебные занятия.

Над ликвидацией последствий стихии работают сотни аварийных бригад, помощь также оказывают и подразделения болгарской армии.

В болгарской столице на уборке снега с улиц города работает 182 специализированных автомобиля, однако они успевают очистить только центральные городские магистрали.

По данным метеорологов в понедельник Болгарии выпало от 20 до 40 см снега, однако из-за сильного ветра образовалось множество сугробов. В ближайшие часы снегопад ослабеет, но по всей стране сохранятся отрицательные температуры воздуха от минус двух до минус 12 градусов. Во вторник вечером через Болгарию пройдет очередной средиземноморский циклон, который принесет новый снегопад.

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