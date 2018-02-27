Транспортный коллапс на дорогах Севастополя устранят за четыре часа

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Транспортный коллапс, вызванный обильным снегопадом в Севастополе, будет устранен в течение установленного норматива - за четыре часа. Об этом во вторник журналистам сообщил директор местного департамента транспорта Игорь Титов, комментируя сложившуюся на дорогах города ситуацию.

Ранее сообщалось, что утром в Севастополе начался сильный снегопад, вследствие чего город встал в многокилометровых пробках.

"Снег пошел в 7 утра, это совпало с началом рабочего дня, к сожалению, заранее просыпать нельзя, эти противогололедные мероприятия выполняются именно тогда, когда эти явления (снегопад) наступают, сразу же была мобилизована вся техника - 14 единиц техники работает, в первую очередь обрабатываются маршруты общественного транспорта. Существует норматив - четыре часа, в четыре часа мы уложимся, значит к 11-12 часам основные (негативные) моменты будут ликвидированы", - сказал Титов.

Он отметил, что сложность работы специальной техники заключается в том, что машины тоже стоят в пробках. Кроме того Титов сообщил, что многие горожане выехали на машинах с так называемой летней резиной, что повышает вероятность возникновения ДТП. Он также добавил, что на маршруты выведен весь общественный транспорт города, чтобы обеспечить горожанам возможность добраться к месту назначения в час пик.

По данным Главного управления МЧС в Севастополе с сегодняшнего дня в городе ожидается ухудшение погоды, до начала марта будет идти снег, температура воздуха - около нуля, а ветер будет достигать 10-15 метров в секунду.