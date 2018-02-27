Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Топилин: работодатели не должны сами определять перечень разрешенных для женщин профессий

Общество
27 февраля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Ранее в СМИ появились сообщения, что сотрудники РЖД предложили разрешить компаниям самим формировать ограничения для допуска женщин к отдельным профессиям по согласованию с профсоюзами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин считает, что работодатели не должны самостоятельно формировать ограничения для допуска женщин к профессиям. Об этом он заявил журналистам во вторник в Совете Федерации.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сотрудники РЖД предложили разрешить компаниям самим формировать ограничения для допуска женщин к отдельным профессиям по согласованию с профсоюзами.

"Этот перечень безусловно должен пересматриваться, какие-то профессии оттуда должны уходить, потому что условия труда улучшаются. Но это не будут полномочия работодателя никогда, я надеюсь",- сказал он.

Ограничения для женщин есть во многих отраслях: металлообработка, горные работы, работы со свинцом, а также на железнодорожном транспорте и включают такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов и осмотрщик вагонов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что перечень профессий, запрещенных для женщин в связи с тяжелыми условиями труда, может быть пересмотрен. В настоящее время он включает в себя более 400 позиций. В Конфедерации труда России (КТР) также выступают "если не за полную отмену этого перечня, то за его существенный пересмотр", поскольку он составлялся в советское время, когда многие рабочие места имели совсем другой технологический смысл.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама