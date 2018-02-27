Топилин: работодатели не должны сами определять перечень разрешенных для женщин профессий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин считает, что работодатели не должны самостоятельно формировать ограничения для допуска женщин к профессиям. Об этом он заявил журналистам во вторник в Совете Федерации.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сотрудники РЖД предложили разрешить компаниям самим формировать ограничения для допуска женщин к отдельным профессиям по согласованию с профсоюзами.

"Этот перечень безусловно должен пересматриваться, какие-то профессии оттуда должны уходить, потому что условия труда улучшаются. Но это не будут полномочия работодателя никогда, я надеюсь",- сказал он.

Ограничения для женщин есть во многих отраслях: металлообработка, горные работы, работы со свинцом, а также на железнодорожном транспорте и включают такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов и осмотрщик вагонов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что перечень профессий, запрещенных для женщин в связи с тяжелыми условиями труда, может быть пересмотрен. В настоящее время он включает в себя более 400 позиций. В Конфедерации труда России (КТР) также выступают "если не за полную отмену этого перечня, то за его существенный пересмотр", поскольку он составлялся в советское время, когда многие рабочие места имели совсем другой технологический смысл.