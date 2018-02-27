"Школа общественного действия" для молодых лидеров появится в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фонд Андрея Первозванного при поддержке молодежного отдела Московской городской епархии открывает "Школу общественного действия" для молодых социальных лидеров Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фонда.

"Обучающий курс "Школа общественного действия" в Москве организован при поддержке молодежного отдела Московской городской епархии. Одна из задач этой инициативы - обучение православных молодежных лидеров, а также развитие социальной активности молодежных объединений Московской епархии Русской православной церкви", - отметили организаторы.

В рамках обучения слушателям расскажут о социализации детей-сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья, организации обучения волонтеров. Также в программе предусмотрено обучение практикам самоорганизации, правилам успешной командной работы, основам социального проектирования, методам медиа-сопровождения социальных проектов, особенностям работы с различными категориями социальных клиентов, истории русской благотворительности.

"Школа общественного действия" начнет свою работу 1 марта на площадке "Точка кипения" в Москве. Планируется, что в течение года обучение пройдут 100 молодых лидеров социальных проектов", - добавили в пресс-службе.

Проект "Школа общественного действия" реализуется Фондом Андрея Первозванного с 2012 года. Одна из целей проекта - создание новых и качественное развитие существующих молодежных добровольческих инициатив в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Молодежные школы в рамках проекта "Школа общественного действия" проходили в Москве, Севастополе, Ростове-на-Дону, Пскове, Таганроге, Казани, Курске, Рыбинске, Ульяновске.