Более 33 млн пользователей "Одноклассников" посмотрели Олимпиаду в соцсети

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Одноклассники" подвели итоги просмотра зимних Олимпийских игр в соцсети - за трансляциями из Пхенчхана следили более 33 млн пользователей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе сети.

"Зрительская аудитория игр в соцсети превысила 33 млн человек, которые суммарно посмотрели более 20 млн часов видео и трансляций Олимпиады, или 1,3 миллиарда минут", - сказали в пресс-службе.

Одни из самых популярных трансляций Олимпиады прошли в заключительный день - 25 февраля - это финал хоккейного турнира, в ходе которого золото Олимпиады завоевали российские спортсмены, а также церемония закрытия.

По данным сети, финал, в котором сразились российские хоккеисты со сборной Германии "собрал аудиторию более 3,5 млн уникальных зрителей и более 5,8 млн просмотров". Церемонию закрытия Олимпиады посмотрели более 2 млн человек.

"Олимпиада-2018 стала самым масштабным спортивным событием, которое мы транслировали в "Одноклассниках", - привели в пресс-службе слова директора по продуктам "Видео" и OK Live Марины Красновой. - Восьмиканальный показ и круглосуточное освещение событий из Пхенчхана дали возможность всем пользователям соцсети наблюдать за ходом игр вместе с миллионами зрителей и обмениваться своими впечатлениями прямо в онлайне". Краснова напомнила, что трансляция стала возможной благодаря интеграции технологичных платформ компании "Телеспорт" и "ОК Видео".

Россияне на состоявшейся Олимпиаде (9-25 февраля) завоевали 17 медалей. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты, которые в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.