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Производитель Johnnie Walker выпустит ограниченную женскую серию виски для США

Общество
27 февраля, 11:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, февраля. /ТАСС

Алкогольный напиток поступит на полки магазинов с новым логотипом, а каждый доллар с проданной бутылки будет перечисляться организациям, которые защищают права и интересы женщин всего мира

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© China Photos/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Британская компания Diageo, выпускающая виски Johnnie Walker, представила специальную версию алкогольного напитка для женщин под названием Jane Walker, который будет доступен на американском рынке в марте. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе в понедельник.

"Мы с гордостью представляем особую версию нашего напитка Jane Walker, поскольку женщины всегда играли значимую роль в истории нашего бренда", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что выпуск нового напитка совпадет по времени с отмечаемым во многих странах Международном женским днем и с проводимым в США Месяцем женской истории.

На бутылках Jane Walker появится логотип женщины, который впервые заменит ставший привычным более чем за сто лет образ шагающего мужчины в цилиндре и с тростью.

Производитель обещает, что с каждой проданной бутылки Jane Walker один доллар будет перечисляться организациям, которые защищают права и интересы женщин всего мира.

Шотландец Джонни Уокер начал производство своего алкогольного напитка в 1820 году. Его сын и внук смогли превратить бренд Johnnie Walker в один из самых узнаваемых и знаменитых по всему миру. Ежегодно выпускается более 130 млн бутылок спиртного. Наиболее известными марками виски, выпускаемыми под этим брендом, считаются Red Label, Black Label, Blue Label.

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