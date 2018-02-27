Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол США в РФ впечатлен поездкой в Татарстан

Общество
27 февраля, 11:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, февраля. /ТАСС

Джон Хантсман заявил, что "никогда не забудет" визит в республику

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман во время визита в Татарстан высоко оценил гостеприимство местных жителей и отметил, что поездка в республику навсегда останется в его памяти.

Смотрите также

Посол США начал визит в Казань с игры на пианино

Посол США в РФ считает, что в 2018 году отношения двух стран улучшатся

"Еще до того, как стать послом, когда я был директором "Форд Моторс", а это один из основных инвесторов в регионе, я много слышал о гостеприимстве Татарстана, - сказал дипломат. - Теперь, когда я провел здесь почти два дня, я могу сказать, что это поездка, которую я никогда не забуду".

Посол США провел в Казани два насыщенных событиями дня. Он встретился с президентом республики Рустамом Миннихановым, на которой стороны обсудили развитие отношений США с регионом. Во время посещения казанской ТЭЦ-3 посол высказался за развитие экономических связей между РФ и США.

Научное сотрудничество США с Татарстаном стало основной темой его встречи со студентами медицинского университета. Посол также успел полюбоваться архитектурой столицы Татарстана, посетить Кремль и съездить в Свияжск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Персоны
Хантсман, Джон Минниханов, Рустам Нургалиевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама