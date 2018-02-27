Посол США в РФ впечатлен поездкой в Татарстан

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман во время визита в Татарстан высоко оценил гостеприимство местных жителей и отметил, что поездка в республику навсегда останется в его памяти.

"Еще до того, как стать послом, когда я был директором "Форд Моторс", а это один из основных инвесторов в регионе, я много слышал о гостеприимстве Татарстана, - сказал дипломат. - Теперь, когда я провел здесь почти два дня, я могу сказать, что это поездка, которую я никогда не забуду".

Посол США провел в Казани два насыщенных событиями дня. Он встретился с президентом республики Рустамом Миннихановым, на которой стороны обсудили развитие отношений США с регионом. Во время посещения казанской ТЭЦ-3 посол высказался за развитие экономических связей между РФ и США.

Научное сотрудничество США с Татарстаном стало основной темой его встречи со студентами медицинского университета. Посол также успел полюбоваться архитектурой столицы Татарстана, посетить Кремль и съездить в Свияжск.