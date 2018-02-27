Посольство РФ в Таиланде не получало информации о ДТП с туристами из России

БАНГКОК, 27 февраля. /ТАСС/. Информация об аварии с туристическим автобусом, в котором находились россияне, в посольство РФ в королевстве не поступала. Об этом ТАСС во вторник сообщили в консульском отделе российской дипмиссии в Бангкоке.

"Никаких сообщений ни со стороны полиции, ни туркомпаний не было, - рассказал начальник консульского отдела Владимир Соснов. - Судя по всему, инцидент не имел серьезного характера".

Издание Phuket News со ссылкой на местный офис департамента чрезвычайных ситуаций во вторник сообщило о том, что автобус с туристами, в числе которых оказались россияне, попал в ДТП на холмистой дороге острова Пхукет.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье днем. Туристический автобус не смог затормозить на склоне и задел несколько автомобилей. Несколько туристов из России доставлены в больницу. Число пострадавших не уточняется.

Судя по фотоснимку, опубликованному Phuket News, речь идет об автобусе, принадлежащем туристической компании "Пегас".