ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что ВКС достигли в Сирии поставленных целей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Почти три четверти (73%) россиян считают, что Военно-космическим силам (ВКС) России удалось добиться поставленных целей в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Оценка действий российских ВКС в Сирии по-прежнему высока - 73% граждан говорят, что они достигли поставленных целей", - говорится в сообщении. Ситуацией в Сирии в целом интересуется подавляющее большинство (84%) россиян, но регулярно следят за происходящим чуть менее четверти (22%).

По данным опроса, "в вопросе участия России в сирийском конфликте более трети респондентов поддерживают нынешнюю политику наших властей (34%)", при этом 14% выступают за еще более активные действия в регионе. Четверть россиян (24%) считают, что необходимо "притормозить" и действовать более осторожно, еще 11% респондентов считают, что Россия должна полностью отказаться от участия в конфликте.

Как отмечает ВЦИОМ, в последние полгода наблюдается ухудшение оценки россиянами ситуации в этом регионе. "Если в сентябре 2017-го о нормализации ситуации говорили 58% опрошенных, то в феврале 2018-го - 38%, 25% не видят изменений ни к лучшему, ни к худшему, 17% считают, что ситуация становится более напряженной (рост с 8% в сентябре 2017 года)", - говорится в сообщении.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-21 февраля методом телефонного интервью. Объем выборки 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГ ("Исламское государство" - террористическая группировка, запрещена в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.