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Карантин в школах и детсадах Саратовской области продлен до 4 марта

Общество
27 февраля, 11:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 27, февраля. /ТАСС

Занятия не будут проводиться в 60 школах и других образовательных учреждениях Энгельсского района

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САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Все 60 школ Энгельсского района Саратовской области, а также учреждения дополнительного образования продлили карантин по гриппу и ОРВИ до 4 марта. Таким образом, дети не будут посещать занятия почти две недели, сообщает во вторник пресс-служба администрации района.

"В связи с массовым заболеванием детей ... приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждений дополнительного образования детей Энгельсского муниципального района до 4 марта", - сообщили в пресс-службе.

По данным районных властей, все школы были закрыты на карантин еще 20 февраля. Теперь принято решение о продлении карантина из-за большого числа заболевших детей.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю в области заболели ОРВИ и гриппом 15533 человека, большинство из которых - дети. В области циркулирует грипп группы А.

Ранее во всех медицинских организациях региона также был введен обязательный масочный режим и ограничены посещения больных в стационарах.

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