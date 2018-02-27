Фермеры из более чем 25 регионов РФ примут участие в столичном фестивале "Мос/Еда!"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Представители более чем 25 регионов России примут участие в гастрономическом фестивале "Мос/Еда!", который пройдет в Москве 17 и 18 марта. Об этом во вторник сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фестиваль пройдет на 1,47 тыс. площадках во всех округах Москвы. В эти дни планируется реализовать более 4,5 млн килограммов продукции.

"Фермеры и производители из более чем 25 регионов России: Калининградской области, Карелии, Крыма, Мурманска, Удмуртии, Краснодара, Камчатки и других - представят отборную продукцию на площадках "Мос/Еды!" Москвичи смогут не только продегустировать и приобрести качественные российские продовольственные товары по выгодным ценам, но и определить, какие именно продукты будут привозить на столичные ярмарки в 2018 году", - привели слова Немерюка в оргкомитете мероприятия.

На площадках фестиваля можно будет приобрести овощи, фрукты, мясные деликатесы, рыбу, морепродукты, сыры, кондитерские изделия. "В ярмарках поучаствуют и страны СНГ - так, на прилавках появятся азербайджанские гранаты и молдавские яблоки", - добавили в оргкомитете.

Кроме того, в рамках фестиваля для посетителей проведут серию творческих мастер-классов для детей, а также оборудуют более 3,2 тыс. спортплощадок для активных игр на свежем воздухе.