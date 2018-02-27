Власти выделят до 100 тыс. рублей семьям, пострадавшим при пожаре под Пермью

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Чусовского района Пермского края выделят каждой семье, пострадавшей при пожаре в бывшем общежитии в городе Чусовой, материальную помощь в размере до 100 тыс. руб., сообщил ТАСС глава района Сергей Белов.

В управляющей компании, под ведомством которой находится дом, ТАСС рассказали, что он не является общежитием с 2010 года, а большинство комнат в нем находятся в собственности жильцов. "Сейчас работает соцзащита, помощь, конечно, будет оказана - до 100 тысяч рублей на семью пострадавшим выделим", - сказал Белов.

Он добавил, что в результате пожара в жилом доме пострадали несколько комнат, которые были повреждены огнем и залиты водой во время тушения. По его словам, пока рано делать выводы о том, смогут ли люди жить в этом доме дальше. "Работают следователи, проводится экспертиза. Дом, скорее всего, поврежден не сильно, однако давайте дождемся результатов работы комиссии", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас в пункте временного размещения расселены только жильцы из крыла здания, где было возгорание.

Пожар произошел 27 февраля в 00:40 по местному времени. По данным министерства социального развития края, предположительно, возгорание началось на 4 этаже.

По данным министерства здравоохранения региона, в результате пожара погибли шесть человек, госпитализированы 11 человек. По данным следственного управления СК по Пермскому краю, погибли женщина, двое мужчин и три ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".