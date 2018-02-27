Более 80 человек посоревнуются на региональном чемпионате WorldSkills в КБР

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Второй региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Кабардино-Балкарии (КБР) стартовал во вторник в Нальчике, в нем примут участие 84 конкурсанта из 25 образовательных учреждений региона, передает корреспондент ТАСС.

Церемония открытия прошла в Кабардино-Балкарском колледже "Строитель". "У нас есть задумка, что в следующем году это будет другой зал, где будет проводится этот чемпионат. <...> В прошлом году мы начинали с 10 компетенций, сегодня их уже 15, среди них есть один демонстрационный показ - "Пошив национального костюма - черкеска", мы хотим, чтобы он на следующий год тоже был в числе конкурсных компетенций. <...> В этом году у нас 84 участника", - сказала на открытии министр образования, науки и по делам молодежи КБР Нина Емузова.

Оценивать участников будут 133 эксперта со всей страны. "Наши площадки будут открыты, кроме конкурсных, будут и экспертные площадки, в их работе примут участие около 1,5 тыс. человек, не только студенты, но и школьники", - добавила министр.

Участников чемпионата приветствовал руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена союза "Молодые профессионалы" Данил Уфимцев. "Проведение таких чемпионатов помогает развиваться учреждениям профессионального образования. Чемпионат важен тем, что определяет лучших мастеров производственного обучения, лучших студентов и передовые образовательные учреждения", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в этом году Кабардино-Балкария предложила включить в число компетенций чемпионата "Молодые профессионалы" пошив национального мужского костюма - черкески. В нынешнем году участники будут соревноваться по следующим компетенциям: "Сварочные технологии", "Облицовка плиткой", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Парикмахерское искусство", "Технологии моды", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Поварское дело", "Сетевое и системное администрирование", "Медицинский и социальный уход", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Выпечка осетинских пирогов", "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Мобильная робототехника", "Пошив национальной одежды (черкеска)".

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей. Россия была официально принята в состав организации в 2012 году, в 2019 году чемпионат мира по рабочим профессиям пройдет в Казани.