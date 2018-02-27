Минобрнауки прогнозирует дефицит в 1,6 млн мест в школах к 2020 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дефицит мест в школах к 2020 году может составить 1,6 млн мест, несмотря на госпрограмму строительства школ. Такое мнение во вторник выразила первый заместитель главы Минобрнауки Валентина Переверзева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"По подсчетам Минобрнауки России, без учета демографического прогноза, к 2020 году дефицит мест составит 1,6 млн места. Это общая сумма 487 млрд рублей. Мы считаем, что это та самая сумма, которая является недофинансированностью в целом для исполнения этой программы", - отметила Переверзева.

Госпрограмма строительства школ предполагает, что к 2025 году будет создано 6,5 млн новых мест для учеников. Задача проекта - ликвидация трехсменного обучения, а также обучения в ветхих школах. Ежегодно на программу выделяется 25 млрд рублей.

Также число школьников, которые учатся во вторую и третью смену, в текущем учебном году выросло на 43 тысячи человек, добавила Переверзева.

"Во вторую смену у нас обучается 1,912 млн человек. Этот показатель по сравнению с годом ранее возрос на 41 тысячу человек. В третью смену у нас было в 2016/2017 году 8 тысяч человек, сейчас это 10 тысяч человек. То есть третья смена у нас выросла, растет", - сказала Переверзева. Она уточнила, что наиболее сложная ситуация в Уральском, Сибирском, Северо-Кавказском федеральных округах.

"Третья смена в 2017/2018 сохраняется в трех субъектах: Республика Бурятия, Дагестан, Чеченская Республика", - уточнила первый замминистра.

Госпрограмма строительства школ предполагает, что к 2025 году будет создано 6,5 млн новых мест для учеников. Проект предполагает ликвидацию трехсменного обучения, а также обучения в ветхих школах. Ежегодно на программу выделяется 25 млрд рублей.

По данным Минобрнауки, на начало 2017/2018 учебного года в государственных школах обучалось 15,6 млн школьников. В негосударственных - 118 тыс. детей.