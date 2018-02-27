Комиссия Госдумы по депутатской этике не получала жалобу Собчак на депутата Слуцкого

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики пока не получала жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на депутата Леонида Слуцкого. Об этом ТАСС во вторник заявил глава этой комиссии Отари Аршба.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Собчак направила в комиссию заявление о проверке соблюдения этических норм председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким в связи с распространенными в СМИ обвинениями о якобы имевших место домогательствах с его стороны к журналисткам парламентского пула. При этом ни их имена, ни названия изданий не были обнародованы.

"Никакой официальной жалобы в комиссии пока нет. Кроме того, члены комиссии, мои коллеги, находятся на сегодняшний день на региональной неделе. Физически мы можем собраться только после 18 марта", - отметил Аршба. Он также заявил, что "комментировать слухи и газетные утки" не собирается.