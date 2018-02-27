Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия Госдумы по депутатской этике не получала жалобу Собчак на депутата Слуцкого

Общество
27 февраля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Глава комиссии Отари Аршба заявил, что "комментировать слухи и газетные утки" не собирается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики пока не получала жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на депутата Леонида Слуцкого. Об этом ТАСС во вторник заявил глава этой комиссии Отари Аршба.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Собчак направила в комиссию заявление о проверке соблюдения этических норм председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким в связи с распространенными в СМИ обвинениями о якобы имевших место домогательствах с его стороны к журналисткам парламентского пула. При этом ни их имена, ни названия изданий не были обнародованы.

"Никакой официальной жалобы в комиссии пока нет. Кроме того, члены комиссии, мои коллеги, находятся на сегодняшний день на региональной неделе. Физически мы можем собраться только после 18 марта", - отметил Аршба. Он также заявил, что "комментировать слухи и газетные утки" не собирается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Собчак, Ксения Анатольевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама