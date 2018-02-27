Детям с редкими заболеваниями будут давать инвалидность до 18 лет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Детям с орфанными (редкими) заболеваниями будут давать инвалидность при первичном обращении, сообщила член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева на пресс-конференции в ТАСС.

"13 января у нас подписано поручение президента, оно касается не только редких заболеваний, будет закрытый перечень болезней, при которых при первичном обращении будут давать инвалидность - сразу, до 18 лет", - сказала она.

Взрослым с генетическими заболеваниями из этого перечня инвалидность будет даваться бессрочно.

Курбангалиева привела в пример заболевание - муковисцидоз. Она отметила, что до сих пор практически все пациенты с муковисцидозом должны ежегодно или раз в два года подтверждать инвалидность, при этом тест на муковисцидоз включен в неонатальный скрининг. Точность скрининга на муковисцидоз составляет 99%.