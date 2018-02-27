Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детям с редкими заболеваниями будут давать инвалидность до 18 лет

Общество
27 февраля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Согласно поручению президента, взрослым с генетическими заболеваниями из этого перечня инвалидность будет даваться бессрочно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Детям с орфанными (редкими) заболеваниями будут давать инвалидность при первичном обращении, сообщила член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева на пресс-конференции в ТАСС.

"13 января у нас подписано поручение президента, оно касается не только редких заболеваний, будет закрытый перечень болезней, при которых при первичном обращении будут давать инвалидность - сразу, до 18 лет", - сказала она.

Взрослым с генетическими заболеваниями из этого перечня инвалидность будет даваться бессрочно.

Курбангалиева привела в пример заболевание - муковисцидоз. Она отметила, что до сих пор практически все пациенты с муковисцидозом должны ежегодно или раз в два года подтверждать инвалидность, при этом тест на муковисцидоз включен в неонатальный скрининг. Точность скрининга на муковисцидоз составляет 99%.

Смотрите также

"Это люди не с ограниченными, а с безграничными возможностями"

Как новейшие протезы превращают инвалидов в киборгов

"Просто не задумывалась о трудностях, шла и шла вперед"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
7
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама