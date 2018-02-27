Комитет по туризму Ингушетии ожидает увеличение турпотока в регион в 2018 году на 20%

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии ожидает в 2018 году увеличение туристического потока в республику почти на 20%. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Комитета по туризму Ингушетии Марем Оздоева.

"По итогам 2017 года республику посетили 55 тыс. туристов, а в 2018 году ожидается, что этот показатель вырастет до 70 тыс. гостей, это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Этому способствует и развитый в Ингушетии событийный туризм, интересные туристические маршруты, которых более 30. Участие региона в межрегиональных маршрутах по "Великому шелковому пути", железнодорожному круизу "Чайный экспресс", - сказала собеседница агентства.

Оздоева также отметила, что в 2017 году республика была отмечена как самый экологически чистый регион, а это, по ее словам, немаловажный фактор, для привлечения туристов. Регион также занял первое место номинации "Презентация территорий" на всероссийском конкурсе "Диво России", что позволяет республике стать более узнаваемой, добавила Оздоева.

Кроме того, в горной местности региона Комитетом по туризму создана ассоциация сельских гостевых домов - это 15 домов для бюджетного варианта отдыха.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии разработан календарь событийных мероприятий. Информация о мероприятиях размещена на сайте регионального Комитета по туризму и на федеральных интернет-порталах о туризме, пополнение которых ведется на постоянной основе (календарь событий.рф, RussianTravel.ru), и по которому туристы могут спланировать свое посещение Ингушетии.