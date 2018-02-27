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Сотруднику штаба Навального Салтыкову предъявлено обвинение в нападении на полицейского

Общество
27 февраля, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Утверждается, что 28 января в ходе несанкционированной акции в Москве он нанес одному сотруднику полиции удар ногой по бедру, второго полицейского ударил кулаком в лицо и по спине

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотруднику московского штаба блогера Алексея Навального предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

"Салтыкову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти")", - сказал адвокат.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Салтыков 28 января в ходе несанкционированной акции в Москве, при задержании Алексея Навального, нанес одному сотруднику полиции удар ногой по бедру, второго полицейского ударил кулаком в лицо и по спине. Тем самым, по версии следствия, нанес полицейским моральный вред, физическую боль и телесные повреждения.

Мера пресечения Салтыкову будет избрана судом в среду.

28 января при проведении незаконной акции в Москве Навальный был задержан полицией. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, его доставили в ОВД для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Позднее Навальный был освобожден без составления протокола и с обязательством о явке. Административное дело Навального суд рассмотрит 5 марта.

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