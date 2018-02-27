Минобрнауки вскоре начнет переговоры с банками по вопросу образовательных кредитов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Проработка вопроса о выдаче образовательных кредитов почти завершена, в ближайшее время можно будет заключить соглашения с банками. Об этом сообщила во вторник министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас завершаются все работы по правовой базе, и мы, я думаю, в ближайшее время выйдем на соглашения непосредственно с банками", - сказала министр.

Глава Минобрнауки также подчеркнула, что выдача образовательных кредитов кажется ей "замечательной", и что она даст "даст хорошую возможность нашим детям".

В ноябре прошлого года Васильева заявила, что выдача образовательных кредитов российским студентам возобновится осенью 2018 года, когда будет урегулирован вопрос с Министерством финансов и Министерством экономического развития. Она добавила, что соответствующая программа по выдаче кредитов работает в России с 2010 года, уже было выдано свыше 10 тыс. кредитов.

В начале 2017 года о приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный выдававший такие займы банк - Сбербанк, объяснив это оптимизацией государственной программы.