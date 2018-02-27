Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки вскоре начнет переговоры с банками по вопросу образовательных кредитов

Общество
27 февраля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Глава ведомства назвала выдачу образовательных кредитов "замечательной"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Проработка вопроса о выдаче образовательных кредитов почти завершена, в ближайшее время можно будет заключить соглашения с банками. Об этом сообщила во вторник министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас завершаются все работы по правовой базе, и мы, я думаю, в ближайшее время выйдем на соглашения непосредственно с банками", - сказала министр.

Глава Минобрнауки также подчеркнула, что выдача образовательных кредитов кажется ей "замечательной", и что она даст "даст хорошую возможность нашим детям".

В ноябре прошлого года Васильева заявила, что выдача образовательных кредитов российским студентам возобновится осенью 2018 года, когда будет урегулирован вопрос с Министерством финансов и Министерством экономического развития. Она добавила, что соответствующая программа по выдаче кредитов работает в России с 2010 года, уже было выдано свыше 10 тыс. кредитов.

В начале 2017 года о приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный выдававший такие займы банк - Сбербанк, объяснив это оптимизацией государственной программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Устроивший стрельбу в Казани мужчина задержан
4
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
5
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
6
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
7
Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама