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Скончался летчик-испытатель, Герой Советского Союза Юрий Курлин

Общество
27 февраля, 20:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, февраля. /ТАСС

Курлин ушел из жизни на 89-м году

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КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Юрий Курлин скончался на 89-м году жизни.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба украинского предприятия "Антонов", сотрудником которого он оставался многие годы.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 27 февраля 2018 года, на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Курлин окончил Ростовский индустриальный техникум и Краснокутское летное училище гражданского воздушного флота, а также Киевский институт инженеров гражданского воздушного флота. За свою карьеру он участвовал в испытаниях большинства самолетов бюро Антонова, в том числе Ан-124 и Ан-22. Курлин также установил четыре мировых рекорда высоты полета на самолете Ан-32. В 1966 году летчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

После распада СССР Курлин проживал в Киеве, где работал инструктором-методистом предприятия "Антонов".

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