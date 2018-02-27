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Барбра Стрейзанд рассказала, что воспитывает клонов своей любимой собаки

Общество
27 февраля, 21:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, февраля. /ТАСС

Питомица певицы по кличке Саманта умерла в прошлом году в возрасте 14 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Две миниатюрные собаки американской певицы, актрисы и режиссера Барбры Стрейзанд являются клонами. Об этом Стрейзанд сообщила во вторник журналу Variety.

Певица держит трех собачек, две из которых являются клонами представительницы породы котон-де-тулеар по кличке Саманта. Она умерла в прошлом году в возрасте 14 лет. Для клонирования были использованы клетки, изъятые из ее пасти и желудка перед смертью, пояснила Стрейзанд.

"У них разный характер. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы удостовериться, унаследовали ли они коричневый цвет глаз и серьезный нрав моей любимой Саманты", - рассказала исполнительница.

Она различает идентичных питомцев по цвету ошейников и одежды. Поэтому их зовут Мисс Скарлетт (красная) и Мисс Вайолет (фиалковая). Третья котон-де-тулеар доводится родственницей покойной Саманте и откликается на кличку Мисс Фанни. Так обращались к персонажу бродвейского мюзикла "Смешная девчонка" (Funny Girl, 1963), роль которой принесла мировую славу Стрейзанд.

К настоящему времени ученые клонировали более 20 различных видов животных, включая собак, свиней и кошек. Клонирование приматов считается наиболее трудной задачей. Ученые полагают, что ее решение послужит импульсом для медицинских исследований, необходимых для лечения болезней человека. Клонирование позволит также отказаться от опытов на приматах, которых для этого отлавливают в дикой природе.

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Стрейзанд, Барбра
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