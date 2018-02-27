Глава Минобрнауки предложила создать единую систему охраны школ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что в российских школах должна быть создана единая стандартизированная система охраны, предполагающая систему требований и проверок.

Такое мнение министр высказала во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

"Школа должна быть защищена. Мне кажется, что в этой связи должны быть стандарты защищенности, что должно быть минимальным, что должно быть обязательным в этом минимуме, что должно быть максимальным", - сказала она, пояснив, что речь идет о техническом оснащении школ.

"Это должна быть единая система охраны школы. Это не обсуждается. Это надо сделать", - подчеркнула министр.

Глава Минобрнауки отметила, что, помимо обеспечения технической безопасности школ, необходимо обратиться к вопросу взаимодействия школы и родителей, поскольку за последние 10 лет образование превратилось в сферу услуг. "Я считаю, что эти случаи [насилия в школе] должны привести к определенным административным ужесточениям, в частности, в общении школа - родители", - сказала Васильева.

15 января в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. 19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе номер 5 в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога.

По оценкам Минобрнауки, которые давались раньше, на профессиональную охрану школ в России потребуется свыше 101 млрд рублей.