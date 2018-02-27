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Минобрнауки собирается сократить число олимпиад для школьников

Общество
27 февраля, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Ранее глава ведомства заявляла о коррупции в школьном олимпиадном движении

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ выступает за сокращение числа олимпиад для школьников и думает о более жестком подходе при оценке их результатов.

Об этом сказала министр образования и науки Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24" во вторник.

"Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы", - подчеркнула министр.

"Когда олимпиадник получает 60 и ниже баллов на ЕГЭ по тому предмету, где он выступал, будучи олимпийским чемпионом, это наводит на большие мысли", - отметила Васильева, добавив, что считает это "ненормальным". "Мы действительно приняли решение о более жестком и серьезном подходе к результатам [олимпиад]", - заключила глава Минобрнауки.

Победители и призеры олимпиад школьников из перечня Минобрнауки имеют право на поступление без вступительных экзаменов в вуз. Ранее Васильева заявляла о коррупции в школьном олимпиадном движении. По ее словам, около 40% победителей и призеров Всероссийских школьных олимпиад не могут преодолеть минимальный порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали.

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