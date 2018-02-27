Васильева пообещала исключить любые попытки втянуть детей в политические кампании

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заверила, что предпримет все усилия, чтобы предотвратить попытки использовать детей в политических мероприятиях в преддверии выборов президента РФ 18 марта. Об этом министр заявила во вторник в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я считаю, что Элла Александровна [Памфилова, глава ЦИК] абсолютно права. Официально к нам [ее] обращение не поступало, но о нем мы уже знаем. Я сразу хочу сказать, что у нас есть 34-я статья закона "Об образовании", которая исключает участие наших детей в любых политических кампаниях. Это обращение абсолютно своевременно. Все моменты, все возможности поползновения использовать наших детей, конечно, будут исключены, потому что этого делать нельзя", - сказала она.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о том, что направит обращение министру образования и науки Ольге Васильевой с требованием предотвратить проведение предвыборных мероприятий с участием школьников. Памфилова подчеркнула, что считает недопустимым "втягивать детей в предвыборные взрослые политические игры".

В пресс-службе Минобрнауки заявили ТАСС, что ведомство готово рассмотреть рекомендации Центризбиркома по предотвращению проведения предвыборных мероприятий с участием школьников и направить их в регионы.