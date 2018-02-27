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В Москве зарегистрирован первый собственник квартиры в рамках программы реновации

Общество
27 февраля, 21:19 дата обновления: 27 февраля, 21:28 UTC+3

Первым жителем, получившим документ, подтверждающий право собственности, стала москвичка Юлия Белова

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Документы о собственности на квартиру получил первый житель Москвы в рамках программы реновации жилфонда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества со ссылкой на руководителя департамента Максима Гамана.

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Первым жителем, получившим документ, подтверждающий право собственности, стала москвичка Юлия Белова, переезжающая из дома 5 по улице Константина Федина в жилье по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б. "Сегодня знаменательный день - получение первого документа на право собственности, и я рад поздравить семью с этим событием", - сказал Гаман.

По его словам, 16 февраля 2018 года Белова заключила с департаментом городского имущества договор мены и получила ключи от новой квартиры. Уже 26 февраля право собственности на новое жилье было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Руководитель департамента лично поздравил москвичку с получением квартиры в рамках реновации и вручил документ, подтверждающий право собственности на жилье.

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Для переселения в рамках программы предоставляются равнозначные квартиры с отделкой комфорт-класса, полностью готовые к заселению. Ванные и санузлы полностью укомплектованы сантехникой, в кухнях установлены мойки и электроплиты.

9 февраля получили ордера на осмотр квартир первые переселенцы программы, которые проживали в домах 3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный на востоке города по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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