Минобрнауки отправило на повторную аккредитацию почти 2 тыс. учебников

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила о решении Минобрнауки отправить на повторную экспертизу 1 тыс. 870 одобренных ранее учебников.

"Пришло почти две тысячи учебников, это удивительно, с положительной экспертизой, поэтому мы приняли решение о повторной экспертизе", - заявила Васильева в интервью телеканалу "Россия 24" во вторник.

Она отметила, что "огромное количество учебников - 1 тыс. 870, которое поступило снова, <...> наводит на мысль: как они писались и кем они писались". Министр также добавила, что подготовка учебных пособий - это "очень точечная работа, поэтому учебники должны быть качественными".

Ранее глава Минобрнауки сообщила, что новая модель экспертизы учебников, которую Минобрнауки готовит по поручению президента РФ Владимира Путина, будет готова в феврале - начале марта. Она уточнила, что, согласно разрабатываемому документу, последнее решение при внесении учебника в федеральный перечень будет оставаться за министерством.

Путин по итогам "Прямой линии" дал поручение Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования.