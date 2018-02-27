Губернатор поручил новгородским спасателям привлечь новых переводчиков на время ЧМ-2018

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональному центру обработки вызовов "Системы-112" привлечь дополнительных специалистов для приема звонков на иностранных языках в период чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила ТАСС начальник областного центра "Системы-112" Татьяна Цветкова.

"По указанию губернатора Новгородской области в течение текущей недели мы будем рассматривать возможность заключения договора с организацией, которая сможет предоставить нам переводчиков на дистанционной основе. Также возможно привлечение студентов-лингвистов из Новгородского [государственного] университета имени Ярослава Мудрого", - пояснила Цветкова.

Планируется, что летом, когда в России будет проходить чемпионат мира по футболу, новгородские спасатели дополнительно к имеющимся русскому, английскому и немецкому языкам смогут отвечать носителям французского и китайского. При этом если переводчик территориально будет находиться в другом городе, программа "Системы-112" предполагает использование конференц-связи. В случае с договором с новгородским университетом есть вероятность того, что студенты-лингвисты будут заступать на суточное дежурство очно и помогать местным операторам принимать звонки.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Великий Новгород в числе принимающих городов не числится, однако местные власти учитывают вероятность, что болельщики будут посещать Новгородскую область как транзитный регион между Санкт-Петербургом и Москвой, где матчи чемпионата мира запланированы.