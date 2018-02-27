Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разработка сайта Московского фонда реновации жилой застройки обойдется в 3 млн рублей

Общество
27 февраля, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

На сайте фонда реновации жилой застройки будет содержаться информация о переселении москвичей по программе, карта реновации, поиск по стартовым площадкам, информация о покупке дополнительных метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский фонд реновации объявил открытый запрос предложений в электронной форме на разработку собственного сайта стоимостью почти 3 млн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных во вторник на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

СПЕЦПРОЕКТ

Москва без пятиэтажек

Все о проекте реновации жилья в Москве

Согласно техническому заданию, на сайте Московского фонда реновации жилой застройки будет содержаться информация о переселении москвичей по программе, карта реновации, поиск по стартовым площадкам, информация о покупке дополнительных метров. Также на сайте можно будет узнать информацию о стандартах отделки квартир и благоустройства, утвержденных правительством Москвы, ознакомиться с шаблонами заявлений на переселение, перечнем документов, необходимых для участия в программе, регламентом переселения.

Начальная (максимальная) цена договора - 2,975 млн руб. Срок подачи заявок истекает 7 марта 2018 года. Итоги будут подведены в тот же день.

Московский фонд реновации жилой застройки создан в 2017 году для реализации программы обновления столичного жилого фонда.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
6
Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров
7
Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама