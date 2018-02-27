Разработка сайта Московского фонда реновации жилой застройки обойдется в 3 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский фонд реновации объявил открытый запрос предложений в электронной форме на разработку собственного сайта стоимостью почти 3 млн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных во вторник на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

СПЕЦПРОЕКТ Москва без пятиэтажек Все о проекте реновации жилья в Москве

Согласно техническому заданию, на сайте Московского фонда реновации жилой застройки будет содержаться информация о переселении москвичей по программе, карта реновации, поиск по стартовым площадкам, информация о покупке дополнительных метров. Также на сайте можно будет узнать информацию о стандартах отделки квартир и благоустройства, утвержденных правительством Москвы, ознакомиться с шаблонами заявлений на переселение, перечнем документов, необходимых для участия в программе, регламентом переселения.

Начальная (максимальная) цена договора - 2,975 млн руб. Срок подачи заявок истекает 7 марта 2018 года. Итоги будут подведены в тот же день.

Московский фонд реновации жилой застройки создан в 2017 году для реализации программы обновления столичного жилого фонда.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.