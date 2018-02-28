V Медиафорум ОНФ "Правда и справедливость" открывается в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Более 500 человек примут участие в V Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который Общероссийский народный фронт (ОНФ) начинает в среду в Калининграде.

Как сообщили организаторы форума, программа второго дня (1 марта) была скорректирована, чтобы участники смогли послушать и по горячим следам обсудить Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Программа форума

Форум пройдет с 28 февраля по 2 марта. В первый день состоится торжественное награждение лауреатов конкурса журналистских работ "Правда и справедливость". Конкурс традиционно проводится фондом ОНФ "Правда и справедливость" и предназначен для журналистов региональных и местных СМИ.

"Мы изменили программу в связи с выступлением Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Выступление президента будет транслироваться в ходе форума, и мы сразу обсудим его с социологами, политологами, другими экспертами. Фактически наш медиафорум станет первой большой площадкой, на которой пройдет обсуждение этого стратегического документа", - отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Кроме того, во второй день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ и телеканалов, сообщили организаторы.

На третий день запланировано пленарное заседание, на котором будут подведены итоги дискуссий участников форума.

В течение трех дней форума будет работать консультационная приемная Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, а также выставка, на которой будут представлены стенды с информацией о деятельности проектов движения, таких как "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", "За честные закупки", Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, Центра мониторинга благоустройства городской среды, а также площадки "Молодежка ОНФ".

Участники форума

В работе форума примут участие более 500 человек, сообщили в ОНФ.

"Ключевые участники форума - это победители конкурса журналистских работ фонда ОНФ "Правда и справедливость". Это люди, которые своими статьями, видеорепортажами, постами в интернете смогли опубличить какую-либо проблему, не дали ее замолчать, а где-то и помогли решить", - отметила Тимофеева.

Также на мероприятие приедут блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители СМИ. Приглашены также главы профильных министерств и ведомств, сообщили организаторы.

В этом году изменилось место проведения мероприятия.

"Традиционно медиафорум проходил в Санкт-Петербурге, в этом году мы решили переместиться в Калининград, самый западный регион страны. Это уникальное место не только по своему географическому положению. Там много влиятельных независимых СМИ. Мы видели их работу, когда проводили в Калининграде экологическую конференцию в 2017 году", - заключила Тимофеева.