Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге студенты обсудят с работодателями трудовые отношения в цифровой экономике

Общество
28 февраля, 0:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, февраля. /ТАСС

В пресс-службе СПБГУ отметили, что молодежь обсудит острые вопросы труда и занятости в цифровую эпоху с ведущими учеными, представителями власти и бизнес-структур

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Студенты вузов России обсудят с работодателями и экспертами вопросы трудовой деятельности в условиях цифровой экономики на Молодежном форуме труда, который стартует в среду в преддверии второго Международного форума труда на площадке Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"28 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете пройдет второй Петербургский международный молодежный форум труда. Мероприятие, организаторами которого выступают СПбГУ и Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, станет дискуссионной площадкой, объединяющей молодежь, власть, бизнес и науку", - сказали в пресс-службе.

В вузе отметили, что основной темой форума станет обсуждение вопросов занятости молодежи при формировании цифровой экономики.

"Представители молодого поколения смогут обсудить самые острые вопросы труда и занятости молодежи в цифровую эпоху с ведущими учеными, представителями городских и федеральных органов власти, а также бизнес-структур и некоммерческих организаций. Потенциальные работодатели расскажут студентам о перспективных направлениях развития экономики, способах решения проблем безработицы и многом другом", - отметили в СПбГУ.

Основными спикерами мероприятия станут председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина, президент HR-ассоциации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Надежда Коротовских, исполнительный директор платформы для привлечения коллективного финансирования проектов (краудфандинг) BoomStarter Мария Докшина, руководитель Агентства стратегических инициатив по Северо-Западному федеральному округу Арзум Арзуманян, председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и другие.

На форуме будет работать несколько площадок, на которых участники смогут повысить свой уровень правовой грамотности, ознакомиться с перспективными профессиями, а также попробовать себя в качестве конструктора рабочего места будущего.

Кроме того, в рамках форума пройдет традиционный весенний День карьеры СПбГУ - его площадка станет местом встречи будущих специалистов с работодателями.

Молодежная часть стартует в преддверии Санкт-Петербургского Международного форума труда, который во второй раз организуют правительство Санкт-Петербурга и СПбГУ при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Форум пройдет с 1 по 3 марта и призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ. Ожидается, что в его работе примут участие около 5 тыс. специалистов из 50 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
6
Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров
7
Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама