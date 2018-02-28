В Петербурге студенты обсудят с работодателями трудовые отношения в цифровой экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Студенты вузов России обсудят с работодателями и экспертами вопросы трудовой деятельности в условиях цифровой экономики на Молодежном форуме труда, который стартует в среду в преддверии второго Международного форума труда на площадке Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"28 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете пройдет второй Петербургский международный молодежный форум труда. Мероприятие, организаторами которого выступают СПбГУ и Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, станет дискуссионной площадкой, объединяющей молодежь, власть, бизнес и науку", - сказали в пресс-службе.

В вузе отметили, что основной темой форума станет обсуждение вопросов занятости молодежи при формировании цифровой экономики.

"Представители молодого поколения смогут обсудить самые острые вопросы труда и занятости молодежи в цифровую эпоху с ведущими учеными, представителями городских и федеральных органов власти, а также бизнес-структур и некоммерческих организаций. Потенциальные работодатели расскажут студентам о перспективных направлениях развития экономики, способах решения проблем безработицы и многом другом", - отметили в СПбГУ.

Основными спикерами мероприятия станут председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина, президент HR-ассоциации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Надежда Коротовских, исполнительный директор платформы для привлечения коллективного финансирования проектов (краудфандинг) BoomStarter Мария Докшина, руководитель Агентства стратегических инициатив по Северо-Западному федеральному округу Арзум Арзуманян, председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и другие.

На форуме будет работать несколько площадок, на которых участники смогут повысить свой уровень правовой грамотности, ознакомиться с перспективными профессиями, а также попробовать себя в качестве конструктора рабочего места будущего.

Кроме того, в рамках форума пройдет традиционный весенний День карьеры СПбГУ - его площадка станет местом встречи будущих специалистов с работодателями.

Молодежная часть стартует в преддверии Санкт-Петербургского Международного форума труда, который во второй раз организуют правительство Санкт-Петербурга и СПбГУ при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Форум пройдет с 1 по 3 марта и призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ. Ожидается, что в его работе примут участие около 5 тыс. специалистов из 50 стран.