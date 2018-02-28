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Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется после трех дней протеста

Общество
28 февраля, 0:32 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 28, февраля. /ТАСС

Ранее храм был закрыт в знак протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима

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© AP Photo/Mahmoud Illean

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Двери закрытого с воскресенья Иерусалимского храма Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня) вновь откроются в среду в 04:00 по местному времени (05:00 мск) после того, как они оставались закрытыми три дня в знак протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима. Об этом сообщили в распространенном во вторник совместном заявлении патриарх иерусалимский Феофил III, иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви Нурхан Манукян и францисканский кустод Святой земли Франческо Паттон.

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"Храм Гроба Господня вновь будет открыт для паломников в 04:00 (05:00 мск) завтра, 28 февраля 2018 года, - говорится в документе. - Мы, главы церквей, ответственные за Храм Гроба Господня и статус-кво, управляющие различными христианскими святынями в Иерусалиме, благодарим Бога за заявление, распространенное ранее сегодня премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выражаем нашу благодарность всем, кто прилагал напряженные усилия для поддержания христианского присутствия в Иерусалиме и защиты статус-кво".

Ранее во вторник канцелярия главы кабмина еврейского государства сообщила, что для поиска путей урегулирования ситуации со сбором муниципального налога будет сформирована специальная рабочая группа во главе с министром Цахи Ханегби и участием представителей министерства финансов, МИД, МВД и мэрии Иерусалима. В ведомстве премьера добавили, что эта группа будет вести переговоры с представителями церквей, а на это время иерусалимские власти приостанавливают процедуры по сбору налогов, начатые несколько недель назад. Церковные руководители в распространенном во вторник совместном коммюнике отметили, что "после конструктивного вмешательства премьер-министра с нетерпением ждут встречи с министром Ханегби и всеми теми, кто любит Иерусалим".

Храм Гроба Господня был закрыт в воскресенье на неопределенный срок в знак протеста против действий муниципалитета Иерусалима по взысканию налогов и задолженностей по ним на некоторые виды церковной недвижимости. В тот же день мэр Иерусалима Нир Баркат сообщил, что долг по муниципальному налогу по недвижимости христианских церквей в Иерусалиме достигает 650 млн шекелей (более $185 млн). При этом, по его словам, речь идет о коммерческих зданиях, таких как гостиницы, коммерческие строения и служебные помещения, которые не освобождаются от муниципальных налогов вне зависимости от того, кто является их собственником.

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