МЧС распространило экстренное предупреждение о сохранении аномальных холодов в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Аномально холодная погода сохранится в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По информации метеорологов, ночью и утром в четверг на территории Московской области и Москвы сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в экстренном предупреждении, распространенном в среду ГУ МЧС России по Москве.

Столичный главк министерства советует жителям и гостям столицы по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, носить теплую одежду и обувь. Водителям столичные спасатели советуют в морозы отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.