В феврале в Арктике зафиксировали температуру выше, чем в Европе

ОСЛО, 28 февраля. /ТАСС/. Редкую погодную аномалию удалось зарегистрировать датским метеорологам из Danish Meteorological Institute, проводившим измерения на мысе Моррис-Джесуп, северной оконечности Гренландии. В течение более чем 24 часов в феврале там фиксировалась температура в плюс 6 градусов по Цельсию. Таким образом погода в той части Арктики была теплее, чем в большинстве европейских стран.

Всего же, по данным на 26 февраля, в 2018 году плюсовая температура в северной части Гренландии держалась 61 час, что значительно превысило предыдущий рекорд, установленный в 2011 году и составлявший всего 16 часов.

Арктическая климатическая аномалия с плюсовой температурой, вызванная столкновением теплых воздушных масс с сильными штормами в Северной Атлантике, ранее наблюдалась в регионе не чаще, чем раз в десятилетие. На этот раз, сообщают датские метеорологи, между двумя периодами арктического тепла прошло всего пять лет.

Повышение температуры в Арктике и сокращение количества айсбергов в северных водах формирует новый температурный режим. Это вызывает обеспокоенность у ученых, опасающихся, что таяние арктических льдов завершится на несколько десятилетий раньше, чем ранее предполагалось. Если ранее ученые прогнозировали, что арктические льды полностью растают к 2060 году, то сейчас появляются причины полагать, что этот процесс завершится уже к 2040 году и вызовет резкое повышение уровня мирового океана.