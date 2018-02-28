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В Самаре на трех предприятиях с непрерывным производством организуют избирательные участки

Общество
28 февраля, 12:14 UTC+3 САМАРА САМАРА 28, февраля. /ТАСС

Проголосовать на рабочем месте смогут сотрудники "АвтоВАЗа", Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода

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САМАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Избирательные участки появятся на трех предприятиях с непрерывным циклом в Самарской области в день выборов президента России 18 марта. Проголосовать на рабочем месте смогут сотрудники "АвтоВАЗа", а также Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.

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"На территории Самарской области образовано три избирательных участка на предприятиях с непрерывным циклом работы: ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод". Данные избирательные участки образованы для голосования избирателей, задействованных в непрерывном производственном цикле предприятия в день голосования", - пояснил Михеев.

Глава избиркома уточнил, что проголосовать сотрудники смогут в течение всего времени, отведенного для голосования, как и на других участках. По данным самих компаний, в день голосования на предприятиях будут работать от 400 до 1000 работников.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.

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