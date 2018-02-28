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Аномально холодная погода сохранится в ЦФО в первый день весны

Общество
28 февраля, 12:34 дата обновления: 28 февраля, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Температура будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Аномально холодная погода сохранится в субъектах Центрального федерального округа (ЦФО) в четверг, 1 марта. Соответствующее предупреждение опубликовано в среду на сайте Гидрометцентра России.

"1 марта в Москве, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, во Владимирской, в Калужской, Тульской, Рязанской областях сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, опубликованному на его сайте, в четверг в ЦФО будет 8-10 градусов мороза.

Кроме того, из-за аномальных морозов Гидрометцентр на 1 марта объявил оранжевый уровень опасности (четвертый из пяти возможных) в Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях. В других субъектах ЦФО объявлен желтый уровень опасности (третий из пяти возможных) из-за очень низких температур, сильного ветра и снега.

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