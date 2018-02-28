Песков назвал нелепым предположение, будто Патрушев прилетел в Таиланд из-за Лесли и Рыбки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. В Кремле отвергли какую-либо связь между визитом секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Таиланд и задержанием в этой стране видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, более известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.

"Подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно и, конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержанием российских граждан на территории Таиланда", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Патрушев находится с визитом в Таиланде с 27 февраля. 1 марта он посетит Индонезию.

Десять человек - восемь россиян, а также граждане Белоруссии и Литвы - были взяты под стражу в Таиланде в воскресенье, 25 февраля, за проведение нелегального секс-тренинга. Среди организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, - Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.).

Во вторник шестеро участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая Вашукевич и Кириллова, были выпущены под залог в размере 150 тыс. батов ($4,7 тыс.) за одного человека, однако вновь взяты под стражу сотрудниками Иммиграционного бюро Таиланда. Как сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах курортной Паттайи, Кириллов и Вашукевич могут провести в Таиланде несколько месяцев под стражей - вплоть до суда и последующей депортации. Заместитель начальника полицейского управления провинции Чонбури Тхавачай Нонгбуа сообщил журналистам в среду, что все десять задержанных после соответствующего судебного решения по делу о незаконной трудовой деятельности будут депортированы из Таиланда. "При этом непосредственно Вашукевич депортируют не в Москву, чего она якобы опасается, а в Белоруссию, поскольку у нее белорусский паспорт", - уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах курортной Паттайи.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Вашукевич и Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.