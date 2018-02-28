Число жалоб омбудсмену от жертв преступлений в 2017 году выросло на 7%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число жалоб от жертв преступлений в адрес уполномоченного по правам человека в РФ в 2017 году выросло на 7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС сообщили в аппарате омбудсмена.

"В аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой увеличилось поступление жалоб от граждан, ставших жертвами преступлений. В 2017 году - 3 085, что почти на 7% больше по сравнению с 2016 годом", - сказал собеседник агентства.

При этом в аппарате уполномоченного обратили внимание на рост жалоб на нарушение прав заявителей на стадии возбуждения уголовного дела и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела - на 17,6% в 2017 больше, чем в 2016 году. "Всего в 2017 году по инициативе уполномоченного органами прокуратуры и руководителями следственных органов были отменены 149 незаконных постановлений об отказах в возбуждении уголовных дел с направлением материалов на дополнительные проверки, по итогам которых было возбуждено 14 уголовных дел", - информировал представитель аппарата омбудсмена.

Ранее Татьяна Москалькова неоднократно предлагала уйти от доследственных проверок, отказавшись от стадии возбуждения уголовного дела. В СК РФ считают, что отказ от стадии возбуждения дела усилит давление на бизнес, поскольку позволит сразу после получения заявления начинать следственные действия. Стадия возбуждения уголовного дела - начальная в уголовном процессе, на данном этапе полномочные органы государства или должностные лица, получив сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие основания для производства по уголовному делу и принимают решение либо о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.