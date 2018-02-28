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Голодец предложила расширить перечень обязательных прививок для детей

Общество
28 февраля, 13:07 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 28, февраля. /ТАСС

Вице-премьер подчеркнула, что дети младших возрастов обязательно должны быть привиты от ротавирусной инфекции

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ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец предложила расширить национальный календарь профилактических прививок, который сегодня предусматривает вакцинацию от 13 инфекций. Об этом она заявила в среду на заседании Координационного совета при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства.

"Мы должны расширять календарь прививок. Это не дело, когда у нас закрываются целые группы в детсадах по ветрянке. И потом болеют взрослые, что гораздо опаснее и заканчивается летальным исходом. Дети младших возрастов обязательно должны быть привиты от ротавирусной инфекции", - сказала она.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что ведомство планирует включить в национальный календарь профилактических прививок прививки от ротавирусной инфекции и ветряной оспы с 2020 года.

В настоящее время Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против 13 инфекций: вирусный гепатит В, гемофильная, менингококковая и пневмококковая инфекции, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит.

Необходимые витамины

Голодец также предложила обогатить рацион школьников витаминами.

"В школах нужно создать обстановку профилактики здоровья школьников, ввести в рацион специальные витамины. Некоторые регионы живут в условиях полярной ночи, а мы ему не даем витамины - откуда там возьмутся здоровые дети?", - сказала она.

29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. В нем отмечается, что это решение принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.

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