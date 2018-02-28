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В Москве на 8 марта ожидается температура около климатической нормы

Общество
28 февраля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Как сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко, температура в столице повысится до минус 4 градусов

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Температура около минус 4 градусов ожидается в Москве 8 марта. Об этом в среду рассказал журналистам руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

"Минус 32 в марте было как раз на 8 марта в 1914 году. Поэтому наши минус 4, которые Гидрометцентр прогнозирует на праздники, относительно минус 32 - это вообще тепло, хорошо, приятно и комфортно. Это как подарок Росгидромета нашим любимым, дорогим женщинам", - сказал Яковенко.

Климатическая норма для марта - минус 3,6 градуса.

Он сообщил, что в последние дни зимы в 1929 году была зафиксирована температура минус 38 градусов, а в 1989 году - плюс 8 градусов. "Перепад температуры 46 градусов. Мы находимся на середине: минус 25-27 градусов", - отметил Яковенко.

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