Источник: блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку перевезли в Бангкок

БАНГКОК, 28 февраля. /ТАСС/. Видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, в среду доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. Об этом ТАСС сообщил источник в этом ведомстве.

"В связи с официальным отзывом их виз, они не имеют права свободно находиться на территории Таиланда", - сказал собеседник агентства, уточнив, что после завершения судебного процесса, в рамках которого они обвиняются в незаконной трудовой деятельности, задержанные будут депортированы.

Как сообщалось ранее, шестеро участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая Вашукевич и Кириллова, были выпущены во вторник под залог в размере 150 тыс. батов ($4,7 тыс.) за одного человека, однако вновь взяты под стражу сотрудниками Иммиграционного бюро Таиланда, поскольку ведомство аннулировало их визы.

Десять человек - восемь россиян, а также граждане Белоруссии и Литвы - были взяты под стражу в Таиланде в воскресенье за проведение нелегального секс-тренинга. Одни из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, - Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.

Заместитель начальника полицейского управления провинции Чонбури Тхавачай Нонгбуа сообщил журналистам в среду, что все десять задержанных после соответствующего судебного решения по делу о незаконной трудовой деятельности будут депортированы из Таиланда. Им также запретят на несколько лет въезжать на территорию королевства. "При этом непосредственно Вашукевич депортируют не в Москву, чего она якобы опасается, а в Белоруссию, поскольку у нее белорусский паспорт", - уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах курортной Паттайи.