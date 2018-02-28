Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ понизился в целом по России за неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизился в целом по стране за прошедшую неделю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте петербургского Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

"По данным Роспотребнадзора на 8-й неделе (19 - 25 февраля 2018) на территории Российской Федерации, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение числа субъектов с превышением недельных эпидемических порогов", - говорится в анализе эпидемиологической ситуации.

Согласно представленным данным, снижение заболеваемости по населению в целом отмечено во всех округах, кроме республики Крым, где она увеличилась на 0,5%, что обусловлено снижением учета в связи с неполной рабочей неделей. Уровень заболеваемости на 8-й неделе года находился на уровне 75,3 на 10 тыс. населения, при этом на прошлой неделе этот показатель составлял 81,4 на 10 тыс. населения.

"Заболеваемость находится примерно на одном уровне: чуть повышается, чуть понижается, но все на уровне эпидпорогов", - прокомментировал ТАСС динамику заболеваемости представитель НИИ Игорь Никоноров.

"У нас преобладают вирусы группы А", - отметил Никоноров. При этом в РФ, как в других странах, присутствуют и другие типы гриппа. По заболеваемости в России гриппом B - он преобладает в настоящее время в Европе - Никоноров указал, что "штамм, вошедший в вакцину, которой прививали осенью, дает перекрестный иммунитет с вирусами, которые циркулируют".

"Конечно, будем надеяться на то, что эпидемии не будет", - резюмировал Никоноров.